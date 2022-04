Da Elis l’allenza fra aziende e scuole per il lavoro dei giovani

Roma, 13 apr. (askanews) – Creare un’alleanza tra azienda, istituzioni e scuole, per affrontare con la forza del sapere le enormi sfide che trasformeranno il mondo e la società nei prossimi decenni. Gettando lo sguardo oltre le dinamiche contingenti, per indirizzare insieme le competenze e la formazione di oggi e pianificare in modo strategico quella di domani, favorendo l’orientamento e la scoperta delle vocazioni professionali delle nuove generazioni.

Questo l’obiettivo del nuovo Semestre di Presidenza del Consorzio di aziende ELIS, alla cui guida è stato nominato ufficialmente Roberto Tomasi, Amministratore Delegato di Autostrade per l’Italia, nel corso del CEO Meeting che ha visto le aziende del Consorzio riunite presso la sede di Luiss Business School a Villa Blanc a Roma per il consueto appuntamento di primavera.

Paolo Boccardelli, Direttore della Luiss Business School: “Occorre investire molto anche nel cambiare la formazione, nell’ideare le nuove competenze per il futuro. Che parlerà molto di digitale, di transizione ecologica e che richiederà un nuovo approccio alla formazione e all’apprendimento”.

Il Consorzio raccoglie intorno all’ente non profit ELIS oltre 100 aziende, di cui 30 quotate in borsa, in un rapporto stabile di collaborazione che si prefigge due obiettivi: realizzare percorsi efficaci di formazione e inserimento professionale per i giovani, e impegnarsi in progetti d innovazione e sviluppo ad alto impatto sociale.

Tra questi, i molti Progetti di Semestre sviluppati negli anni sotto la presidenza a turno delle aziende del Consorzio.

Con il nuovo Semestre di Presidenza a guida Autostrade, prosegue l’impegno del Consorzio nel favorire il dialogo tra imprese, scuole e istituzioni. L’ultimo obiettivo raggiunto, in ordine di tempo, è il Liceo TRED (Liceo quadriennale sulla Transizione Ecologica e Digitale), che a partire dal prossimo anno scolastico vedrà protagonisti 27 istituti scolastici e 23 aziende distribuite su tutto il territorio nazionale. Progetto promosso dal Presidente uscente, Marco Alverà, Amministratore Delegato di Snam, il nuovo liceo offrirà un percorso di formazione teso a integrare i programmi didattici del tradizionale liceo italiano con maggiore attenzione alle materie STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics).

Nel corso del CEO Meeting, il professor Luca Solari, ordinario di organizzazione aziendale presso l Università Statale di Milano, ha presentato anche i risultati di una ricerca realizzata su una nuova sperimentazione di organizzazione del lavoro compiuta dal Consorzio a partire dallo scorso ottobre, sotto la presidenza di Walter Ruffinoni, Amministratore Delegato di NTT Data Italia. Smart Alliance ha coinvolto 250 professionisti di 32 aziende, che hanno sperimentato una terza via tra lavoro in ufficio e smart working, condividendo spazi di lavoro distribuiti sul territorio di cinque città italiane: Roma, Milano, Napoli, Catania e Trapani.