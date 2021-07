Da ex atleti professionisti a imprenditori innovativi

Roma, 9 lug. (askanews) – Dal marketplace per le sponsorship alla fisioterapia on demand, dal placement aziendale degli atleti, all app che ottimizza l esperienza del turismo sportivo. Sono quattro i progetti che vedono la luce al termine del percorso di formazione e sviluppo Digital & Entrepreneurship in Sports, lanciato da SKS365, attraverso il Training Program, brand dedicato alla CSR, ed LVenture Group, operatore VC quotato in borsa tra i principali acceleratori di startup a livello europeo.

Il progetto, che si è svolto nel primo semestre del 2021, e ha visto la partecipazione di 26 persone, è nato con l intento di rispondere alle esigenze di moltissimi sportivi ed ex sportivi professionisti che trovano difficoltoso reintrodursi nel mercato del lavoro e intraprendere una qualsiasi carriera diversa da quella sportiva, una volta terminata l attività agonistica. Un progetto che vuole rispondere ad esigenze concrete come spiega Antonella Zullo, Head of Open Innovation di LVenture Group.

*******************ITWAntonella Zullo**********

–In: 00,27

“Noi crediamo fortemente che con questo programma possiamo contribuire alla risoluzione di una problematica importante e molto sentita nel mondo dello sport cheè proprio quello della seconda vita professionale degli atleti e degli sportivi. Gli sportivi hanno skills, soft skills e valori importantissimi come il gioco di squadra, la determinazione, la resilienza, l’orientamento al risultato e crediamo sicuramente che se integrate queste competenze, con competenze di tipo digitale e imprenditriale si possa davvero dare un boost importante alla vita professionale di questi atleti”.

–Out: 0,55

I progetti propongono soluzioni innovative nel mondo dello sport attraverso la digital economy, uno dei settori che, soprattutto in questo momento, rappresenta per molti una leva essenziale per reinventarsi nel new normal, come spiega Alessia Casonato, group HR operations director di SKS365

****************ITW Alessia Casonato*****************

–In: 00,36

“Perchè la digital economy? Perché è un tipo di economica che in questo momento è in grande espansione, perché le persone devono riuscire a imparare e a utilizzare gli strumenti digitali e perché essenzialmente il futuro del business è quasi completamente legato alla digitalizzazione, di qualsiasi business si sta parlando in questo momento”.

–Out: 00,55

La scommessa è quella di fare della diversità un pregio, un valore aggiunto: integrare le skills da atleta (attitudine alla competizione, orientamento alla performance, spirito di squadra) con le competenze strategiche e tecniche necessarie ad avere successo anche in campo imprenditoriale e nella digital economy