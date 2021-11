Da Fiumicino a Roma in 20 minuti, ecco come sarà l’air taxi

Roma, 3 nov. (askanews) – Partire dall’aeroporto di Fiumicino e arrivare nel centro di Roma in 20 minuti. Questo l’obiettivo dell’air taxi, il nuovo velivolo elettrico realizzato da Volocopter che, in partnership con Atlantia e Aeroporti di Roma, lo proporrà come servizio all’aeroporto Leonardo Da Vinci a partire dal 2024.

Dotato di 12 rotori, VoloCity è in esposizione nella capitale, come spiega il presidente di Aeroporti di Roma Claudio De Vincenti: “qui a piazza San Silvestro i cittadini romani possono toccare con mano VoloCity.

Un velivolo interamente elettrico, silenzioso, perfettamente sostenibile, che collegherà entro il 2024 Fiumicino a Roma con la mobilità aerea urbana. Si inserisce in un disegno più generale di collegamenti sostenibili e rapidi tra l’aeroporto Leonardo Da Vinci e Roma”.

La sostenibilità è una delle priorità per Atlantia come racconta Elisabetta De Bernardi, Investment director Europe del gruppo: “siamo molto contenti di aver portato Volocopter in centro a Roma. Pensiamo sia importante far vedere quella che sarà la mobilità del futuro, la mobilità del domani.

Un domani che non è lontano perché come Atlantia stiamo lavorando insieme ai nostri aeroporti, Aeroporti di Roma in particolare, per far sì che il servizio sia operativo per il 2024 e quindi Roma sia una delle prime città in Europa dove poter utilizzare questo tipo di velivoli”.

VoloCity può viaggiare a una velocità massima di 110 Km/h, coprendo una distanza di 35 km. Ha a bordo 9 batterie a ioni di litio che possono essere rapidamente sostituite al termine di ogni viaggio, per consentire una rapida ripartenza. Il servizio dovrebbe costare inizialmente fra i 120 e i 140 euro per poi scendere sotto i 100 a regime.