Senaida Marie Soto, di 23 anni, è stata arrestata dopo aver dato fuoco alla casa del suo fidanzato per gelosia.

La giovane ha agito per vendetta e ha deciso di filmare tutto.

Da fuoco alla casa del fidanzato per gelosia e filma tutto: 23enne arrestata

Senaida Marie Soto è stata arrestata il 20 novembre con l’accusa di furto con scasso e incendio doloso. Il fatto è accaduto in Texas. La 23enne ha fatto una videochiamata al fidanzato mentre era nella sua casa e si è filmata mentre dava fuoco al divano per gelosia.

Secondo quanto ricostruito dall’ufficio dello sceriffo di Bexar County, la giovane si sarebbe infuriata dopo che un’altra donna ha risposto al telefono del fidanzato, senza sapere che in realtà si trattava di una parente. Per vendetta è entrata in casa del giovane e ha dato fuoco al divano, distruggendo l’appartamento. “Spero che le cose ti vadano bene” ha scritto intanto la giovane al fidanzato. Poi ha registrato un video.

La 23enne è stata arrestata

Secondo le ricostruzioni, la giovane prima di andare via avrebbe derubato la vittima, portando via oggetti per un valore di 50mila dollari. “Il 20 novembre 2022, intorno alle 13:45, l’ufficio dello sceriffo della contea di Bexar, i vigili del fuoco di Lytle e l’ufficio dei vigili del fuoco della contea di Bexar hanno risposto a una chiamata per incendio doloso al 16000 di Shepherd Rod. Il proprietario ha riferito che la 23enne Senaida Soto ha fatto irruzione nella sua abitazione e ha dato fuoco alla sua casa dopo che aveva appena rubato diversi oggetti anche dalla casa” si legge nel comunicato rilasciato dall’ufficio dello Sceriffo.