Viene a sapere delle sue condizioni, prende una latta di cherosene e dà fuoco alla cugina di 15 anni dopo averla violentata e messa incinta

Orrore in un villaggio dell’India, dove un giovane dà fuoco alla cugina di 15 anni dopo averla violentata e messa incinta: per quei crimini abietti è stato arrestato un 18enne e sua madre con l’accusa di tentato omicidio in danno dell’adolescente.

La ragazzina è stata data alle fiamme da un cugino e secondo le risultanze delle indagini di polizia lo stesso prima l’aveva violentata e messa incinta. I media indiani e quelli che hanno ripreso la new spiegano che la giovane è ancora viva ma è in agonia. La 15enne infatti è stata soccorsa e ricoverata in gravissime condizioni.

Dà fuoco alla cugina che aveva stuprato

Gli ultimi bollettini medici diffusi dai sanitari e girati alla polizia dicono che ancora lotta tra la vita e la morte.

Quei fatti orribili si sono verificati nello stato dell’Uttar Pradesh e sono avvenuti nella giornata di lunedì. A dare menzione dell’accaduto era stata la Cnn, che aveva anche spiegato come la polizia avesse arrestato un 18enne e la madre con l’accusa di tentato omicidio.

Cherosene addosso alla vittima

Ecco come sarebbe andata: i due, dopo aver saputo che la ragazzina era incinta, le hanno versato del cherosene addosso e le hanno dato fuoco.

La madre della vittima ha detto: “I medici stanno cercando di salvarla, ma potrebbe non farcela”. La 15enne infatti ha ustioni severe su oltre l’80% del corpo. Kamlesh Kumar Dixit, un funzionario di polizia, ha spiegato che la ragazzina sarebbe stata violentata circa tre mesi fa dal cugino ed è rimasta incinta senza raccontare nulla a sua madre.