Da Gattuso a Ambra: a Venezia balli e selfie prima del red carpet

Milano, 8 set. (askanews) – Non solo red carpet: l’atmosfera della 78esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia si respira in tutto il Lido, compreso lo spazio antistante, dove attori, registi e vip, in un’atmosfera informale e rilassata, aspettano, si salutano e si concedono ai fan, fra selfie, autografi e anche qualche ballo come nel caso di Ambra Angiolini e Cristina Capotondi. Con loro pronti per il red carpet anche il regista Ferzan Ozpetek e il calciatore Rino Gattuso.