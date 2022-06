Da giochi a strumenti di inclusività, parte la Summer of Nerf 2022

Roma, 22 giu. (Adnkronos) – Permettere ai bambini con disabilità di cimentarsi in attività con attrezzature accessibili e ideali per far divertire tutti in sicurezza, sperimentando nuovi stimoli in un momento di gioco e spensieratezza. Con questo intento i Super Soaker, i blaster Nerf ad acqua, diventano uno strumento di divertimento e inclusione per i tantissimi ospiti della sede Dynamo Camp di Limestre (Pistoia), un’oasi attrezzata di oltre 900 ettari affiliata al Wwf.

I blaster Nerf, infatti, per tutta l’estate 2022 verranno utilizzati nelle attività di Terapia Ricreativa in piscina che la Fondazione Dynamo Camp Onlus pratica da oltre 15 anni. Parte così la Summer of Nerf 2022, l’hashtag ufficiale è #ScatenaIlDivertimento: genitori e figli potranno condividere i loro momenti più divertenti con i blaster Nerf su tutti i social network sostenendo nel contempo l’iniziativa targata Super Soaker in favore di Dynamo Camp.

Le occasioni per far foto e video non mancheranno: dopo qualche anno di attesa, tornano infatti le sfide a suon di blaster.

È la Nerf Challenge 2022 con centinaia di ragazzi tra gli 8 e i 13 anni. Le selezioni sono già in corso nei negozi di giocattoli della Penisola, la finalissima è prevista sabato 16 luglio: in ballo il titolo di Campione italiano. Sarà uno degli appuntamenti principali di Joy Rimini, il festival dell’estate previsto dal 14 al 17 luglio e dedicato alla cultura pop, al gioco in tutte le sue forme, al mondo del fumetto e al fenomeno cosplay.

Le special guest della finalissima, oltre ai qualificati della Nerf Challenge, saranno proprio alcuni bambini di Dynamo Camp che con le loro famiglie vivranno una giornata all’insegna di amicizia, divertimento e inclusione grazie al gioco.