Da gita domenicale a tragedia: Emiliano Serafini morto in un incidente stradale

Pochi attimi fatali ed una gita domenicale si è trasformata in una tragedia della strada in cui Emiliano Serafini è morto in un incidente stradale. Da quanto si apprende il centauro 50enne di Pomezia è deceduto in un sinistro avvenuto su una statale dell’Abruzzo. I media che hanno dato la terribile notizie spiegano che Emiliano, originario di Roma e residente a Pomezia, è deceduto a seguito di un incidente stradale avvenuto domenica 7 maggio in Abruzzo.

Emiliano Serafini morto in un incidente stradale

Il centauro stava facendo una gita con la sua moto ma il terribile destino lo attendeva nel tratto della Statale 80. Il sinistro si è verificato ad una quindicina di chilometri dall’abitato di Arischia. Si tratta di una frazione del comune di L’Aquila molto conosciuta dai motociclisti. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto Serafini era in sella ad una Aprilia 1100 e stava viaggiando in direzione Campotosto.

Scontro fra due moto che viaggiavano appaiate

Lo stesso senso di marcia che stava percorrendo un altro centauro 45enne a bordo di una Bmw 1000. Secondo quanto accertato dai carabinieri della territoriale le due moto si sono urtate per cause ancora al vaglio, i due occupanti sono caduti sull’asfalto ed Emiliano Serafini purtroppo è morto sul colpo.