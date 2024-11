Da Leonardo a Lucio Fontana, Milano è una storia di genio

Milano, 25 nov. (askanews) – Dalla costruzione del Duomo fino alle avanguardie artistiche, passando per il Rinascimento leonardesco e la grande stagione dell’800. Le Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo raccontano “Il genio di Milano” con una mostra con oltre 140 opere legate alla città che attraversano i secoli. Tra i curatori del progetto c’è anche il professor Fernando Mazzocca. “Abbiamo avuto l’ambizione di raccontare la storia di Milano dal Medioevo fino al Novecento – ha spiegato ad askanews – attraverso le opere degli artisti, come Leonardo, come Hayez, come Fontana, che nel corso dei secoli hanno fatto grande Milano, perché Milano è sempre una città accogliente che ha dato a questi artisti la possibilità di sviluppare le proprie idee, di realizzare ei capolavori, che in gran parte sono rimasti nella nostra città e sono visibili in questa mostra. Quindi una celebrazione di Milano come città dell’accoglienza, città multiculturale aperta a tutte le esperienze, non solo all’arte, ma anche alla musica, alla letteratura”.

La mostra, molto ben allestita, presenta alcuni capolavori, come la lettera di presentazione di Leonardo Da Vinci a Ludovico il Moro, oppure i dipinti neoclassici di Hayez e Appiani, per arrivare infine a un ambiente spaziale di Lucio Fontana, metaforica sublimazione dell’idea della città come spazio di opportunità. Il fascino della mostra sta però nel filo rosso di “milanesità” che lega le opere, e che è a usa volta legato al palazzo che la ospita, anch’esso rilevante nella storia e nell’economia della città.