Da Londra a Roma, risate a teatro con "Che disastro di commedia"

Roma, 31 gen. (askanews) – AB Management presenta – in esclusiva in Italia in accordo con Kenny Wax LTD – “Che Disastro di Commedia”, versione italiana di “The Play That Goes Wrong”, successo planetario dello spettacolo in scena in tutto il mondo, che torna in teatro per la sua quarta tournée nazionale. La pièce firmata da Henry Lewis, Jonathan Sayer e Henry Shields, con la traduzione di Enrico Luttmann, sarà in scena dal 2 al 26 febbraio al Nuovo Teatro Orione.

Nel cast: Stefania Autuori, Massimo Genco, Viviana Colais, Igor Petrotto, Valerio Di Benedetto, Alessandro Marverti, Matteo Cirillo, Marco Zordan, con la regia di Mark Bell, che nelle sue note scrive: “Questo spettacolo è nato nel 2012, in un piccolo teatro all’interno di un pub di Londra e ha avuto un tale successo da debuttare poi in prima mondiale nel 2014 al Duchess The atre di Londra ed è attual mente in scen a presso lo stesso teatro”.

Tra i tanti riconoscimenti ottenuti: due Olivier Awards, un WhatOnStage Award, un BroadwayWorld Uk, un Premio Molière, un Tony Award e un Drama Desk.