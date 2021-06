Da Luca Bizzarri ad Arisa: i pesci con le voci vip per gli Oceani

Milano, 8 giu. (askanews) – I pesci dell’Acqurio di Genova con le voci di Arisa, Luca Bizzarri, Marco Cappato, Giobbe Covatta, Cristina Donadio, Claudia Gerini. È il video realizzato in occasione della giornata mondiale degli Oceani per StopGlobalWarming.eu, iniziativa che punta al raggiungimento del milione di firme per proporre un carbon pricing (una tassa sulle emissioni di CO2) alla Commissione Europea. Per raccogliere le firme c è tempo fino al 22 luglio.