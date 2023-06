Da Made 4.0 15 milioni per la trasformazione digitale delle imprese

Milano, 7 giu. (askanews) – Ci sono 15 milioni di euro a disposizione delle imprese italiane che vogliono intraprendere un percorso di trasformazione digitale. Sono parte del Pnrr, un ammontare a fondo perduto gestito da Made Competence Center 4.0, per conto del ministero delle Imprese e del made in Italy. Fondi per piccole, medie e grandi imprese che puntano all’efficienza e alla sostenibilità nelle attività produttive. Marco Taisch, presidente di Made 4.0.

“Abbiamo ricevuto un finanziamento di oltre 15 milioni di euro per i prossimi tre anni, parte di una delle azioni del Pnrr. La ragione è consentire alle aziende italiane, tutte ma in particolar modo le piccole e medie imprese, di avviare il processo di trasformazione digitale”.

I fondi permetteranno di completare progetti di digitalizzazione di servizi e prodotti, con demo o test, ma anche per finanziare corsi di formazione e consulenza. “Quello che noi normalmente facciamo è intanto aiutare a costruire una strategia: le azioni che devono essere fatte per intraprendere la trasformazione digitale. Sulla base dei risultati andiamo a vedere quali sono i progetti: la concretezza delle azioni che devono essere intraprese, acquisto di software, revisioni organizzative, scegliere tecnologie necessarie per la trasformazione digitale”.

Le piccole, medie e grandi imprese target sono quelle della manifattura, a partire dalla meccanica ma anche moda, arredo e food. “Cosa si deve fare: venire qui in Made e sedersi insieme a noi per capire qual è il problema dell’impresa, noi abbiamo un team di esperti che è in grado di guidare non solo nell’individuazione dei problemi ma anche supportare l’azienda nel bando”. A Made 4.0 i progetti potranno essere presentati online, per una prima valutazione. Le domande saranno esaminate in ordine cronologico, fino all’esaurimento dei fondi.