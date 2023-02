"Da madre a madre, faccia tornare mio figlio", l'appello a Meloni per Chico Forti

“Da madre a madre, faccia tornare mio figlio”, l’appello a Giorgia Meloni per Chico Forti arriva da una lettera che in video la 95enne signora Maria ha scritto alla premier per sollecitare un intervento su suo figlio, condannato all’ergastolo negli usa e da tempo in predicato, solo pubblicistico finora, di tornare in Italia.

A quel punto, come spiega bene un video diffuso dal Tg5, mamma Maria a 95 anni ha preso carta e penna e lancia un appello al presidente del Consiglio Giorgia Meloni ed ha scritto in sunto: “Faccia tornare in Italia mio figlio”.

“Da madre a madre, faccia tornare mio figlio”

La richiesta richiama la vicenda ancora irrisolta di Chico Forti, produttore televisivo e velista italiano detenuto da 23 anni in un carcere statunitense.

L’uomo è infatti ritenuto responsabile di un omicidio per il quale si è sempre dichiarato “vittima di un errore giudiziario”. Nel 2020 il governatore della Florida aveva firmato un atto per il trasferimento in Italia, purtroppo però lʼiter non si è chiuso. E le parole di mamma Maria sono state riprese da alcuni tg italiani di Mediaset e dalle pagine del Quotidiano Nazionale. “Cara Giorgia mi aiuti. Non credo resisterei ad un’altra delusione”.

L’atto del governatore della Florida

Il governatore della Florida aveva firmato un atto per il trasferimento in Italia ma dal quale momento tutto è ancora fermo e Gianni, lo zio di Forti, ha spiegato: “La nostra speranza è che la sofferenza che questa madre sta vivendo da oltre 23 anni entri nel cuore di Giorgia Meloni. Per noi lei è la prima e ultima speranza di portare Chico in Italia”.