Da Marte alle Società Benefit: ecco la visione olistica dell'impresa

Milano, 12 ott. (askanews) – La conquista di Marte; mandare sul pianeta rosso un equipaggio umano e magari crearvi un insediamento permanente, rappresenta uno degli obiettivi più ambiziosi dei prossimi anni. Un futuro che, però, è già presente perché già oggi si sta studiando non solo come fare per arrivarci ma, soprattutto, come sarà la vita degli astronauti, i primi “coloni marziani” costretti a vivere per molto tempo in spazi ristretti e condizioni marginali che metteranno a dura prova il loro stato fisico e psicologico.

Naturalmente, prevenire è meglio che curare e il problema si può affrontare solo con uno stile di vita sano, sereno, stimolante e rispettoso del luogo in cui si vive e si lavora, piccolo o grande che sia. Proprio a questa sfida s’ispira il modello di Società Benefit messo a punto da Re-solution hub per un nuovo modo di fare impresa, generando utili ma avendo un impatto positivo sull’ambiente e sulla società, come ha spiegato Marco Ceruti, co-fondatore dell’azienda.

“Le Società Benefit sono proprio un nuovo modo d’impostare l’organizzazione dell’azienda – ha detto – una nuova strategia aziendale: ambiente e sociale tornano al centro dell’interesse e su questo si costruisce la parte economica. La sostenibilità vera nelle Benefit è data dall’incrocio tra quello che si può fare per l’ambiente e quello che si può fare per il sociale e quello che sta in piedi anche dal punto di vista economico-finanziario”.

Il progetto è stato presentato a Milano, presso lo Spazio Tesla di Piazza Gae Aulenti, alla presenza di esperti del settore – tra cui Nicola Montano, medico e membro del team “Stress and Immunity in Space” dell’ESA, David Mariani, ideatore del programma Healthy Habits, attivo dal 2016 e Juergen Korff, presidente del Gruppo Eneretica, holding composta da 19 aziende attive nel settore delle energie rinnovabili – che hanno illustrato i vantaggi, anche in termini di produttività aziendale, di una visione olistica dell’impresa che rispetti i valori ambientali, sociali e di comunità che ci permettono di preservare l’ambiente in cui viviamo.

Gaia Adami, consulente sulla sostenibilità aziendale per Re-Solution hub.

“Il valore dell’obiettivo di Re-Solution hub è quello di implementare nuovi modelli di business in grado di generare strategie sostenibili, utili per la definizione di modelli organizzativi sani e rispettosi delle risorse e, soprattutto, consapevoli del proprio impatto”.

Al momento sono oltre 3mila le aziende in Italia che hanno scelto di dotarsi di uno Statuto Benefit con una crescita del 40% e oltre 37 milioni di valore della produzione. E la Lombardia è la regione che guida la classifica.

“Gli effetti di una maggiore diffusione delle Società Benefit sono, sicuramente, la possibilità di creare più lavoro, più economia sana, più prospettive per i nostri giovani, più prospettive per le nostre aziende in senso lato – ha concluso Ceruti – e adesso si collegano tutti i servizi Re-Mob per le flotte aziendali che vogliono trasformarsi nell’elettrico e Re-Cer per costituire le comunità energetiche e il nuovo modo di produrre e distribuire energia”.