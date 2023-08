Da Mattarella a Meloni, gli auguri in un libro per i 60 anni dell'Adnkronos

Roma, 3 ago. (Adnkronos) – Gli auguri del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e l’intervento del presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Questi e molti altri i contributi per i 60 anni dell'agenzia di stampa Adnkronos raccolti in una pubblicazione che uscirà in occasione di questo grande traguardo. Nei messaggi di importanti esponenti della politica, della cultura e dell’economia che hanno voluto rivolgere un augurio al presidente dell’agenzia Giuseppe Marra si sottolinea il ruolo da protagonista dell’agenzia di stampa nel mondo dei media, grazie all’esperienza professionale maturata e all’autorevolezza dell’informazione fornita.

“In questa pubblicazione saranno raccontati gli eventi più importanti che hanno caratterizzato la nostra attività, unitamente alle riflessioni e ai ricordi di decine di personaggi illustri delle più disparate esperienze e orientamento che hanno testimoniato il ruolo che l’Adnkronos ha rappresentato in questi anni per il mondo politico ed economico del Paese", ha dichiarato Pippo Marra, editore dell’Adnkronos. "Sono testimonianze importanti che ci onorano, confermando come l’autonomia, la tempestività, il pluralismo e l’autorevolezza assicurate dall’Adnkronos siano l’unica forma di giornalismo in grado di affrontare le sfide che ci attendono nei prossimi anni”, ha concluso l’editore.