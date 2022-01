Da mercoledì 19 gennaio in Emilia Romagna arriverà l’autotesting per il Covid

L'annuncio dell'assessore regionale alla Salute Raffaele Donini: da mercoledì 19 gennaio in Emilia Romagna arriverà il portale di autotesting per il Covid

La novità arriva dall’Emilia Romagna, dove da mercoledì 19 gennaio arriverà l’autotesting per il Covid, con i cittadini che potranno riscontrare da sé l’eventuale positività e registrarla su un portale regionale.

Autotesting covid in Emilia Romagna, l’annuncio dell’assessore Donini: “Alleanza con i cittadini”

La partenza a pieno titolo della piattaforma regionale per l’auto diagnosi del coronavirus è stata annunciata dall’assessore alla salute Raffaele Donini, che l’ha definita “un’alleanza fra cittadini e sanità pubblica per ridurre la circolazione del virus da subito e per alleggerire la sanità pubblica, permettendole di concentrarsi sulle vaccinazioni”.

L’Emilia Romagna vara il database di autotesting per il Covid: come funzionerà e per chi

Ma come funzionerà il sistema? Innanzitutto opererà su una piattaforma aggiornata nella componente del fascicolo sanitario elettronico.

Esso permetterà inizialmente alle persone vaccinate con almeno due dosi, di certificare la propria positività al coronavirus. In questo modo il cittadino eventualmente positivo potrà avviare l’isolamento con un test antigenico rapido eseguito in autonomia e a domicilio. I dati verranno registrati dal cittadino stesso su un apposito portale.

Lunedì 17 gennaio la conferenza stampa per illustrare l’autotesting Covid in Emilia Romagna

A seguire la piattaforma verrà estesa anche all’autocertificazione della guarigione e quindi sarà valida per la fine dell’isolamento.

La Regione Emilia Romagna sta anche predisponendo questa funzione tecnica ai vaccinati con la dose booster. Tutti i particolari dell’iniziativa saranno illustrati dallo stesso assessore Donini in una conferenza stampa in programma per la mattinata di lunedì 17 gennaio.