Da Nairobi a Torino: rifugiati raccontano in un corto la crisi climatica

Milano, 29 mag. (askanews) – Il linguaggio del cinema per raccontare la crisi climatica, la necessità delle persone di spostarsi da un luogo all’altro, e per offrire una occasione di apprendimento e formazione a un gruppo di rifugiati in Kenya. Il risultato è il corto che state vedendo nelle immagini, “Shine again” che racconta la storia di una rifugiata fuggita da piccola dal Ruanda. Lei è una delle partecipanti al workshop organizzato a Nairobi nel dicembre del 2022 da Superottimisti, archivio di film di famiglia con base a Torino, col sostegno dell’Istituto Italiano di Cultura in Kenya e la collaborazione dell’Organizzazione Internazionale JRS (Jesuit Refugee Service).

Ora arriva in Italia il lavoro portato a termine durante il laboratorio dai 15 studenti, tutti rifugiati provenienti da diversi paesi del continente africano che si sono occupati del lavoro creativo dall’inizio alla fine, dalla scrittura alla riprese. L’occasione è l’evento Superottimisti on the road (il 10 giugno alle ore 16 al Cinema Massimo di Torino) in occasione del Festival Internazionale CinemAmbiente. Con la partecipazione degli studenti in collegamento, rappresentanti di UNHCR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati), UNICRI (Istituto Interregionale delle Nazioni Unite per la Ricerca sul Crimine e la Giustizia), Comune di Torino, JRS e Centro Astalli.