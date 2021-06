Da oggi basta mascherine all’aperto ma molti preferiscono tenerla

Roma, 28 giu. (askanews) – Romani e turisti a passeggio per il centro della Capitale nel primo giorno in cui è caduto l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto per cercare di prevenire i contagi da Covid-19.

La norma era stata introdotta lo scorso ottobre e molti accolgono la novità con sollievo ma con prudenza. “Penso sia una sorta di sollievo perché fa molto caldo ma bisogna stare anche attenti perché il virus è in agguato e bisogna difenbdersi bene”.

“Per noi che siamo turisti è un vantaggio perché fa molto caldo, credo che siamo al momento in cui si può fare però bisogna comunque stare molto attenti lo stesso”.

In molti preferiscono continuare a indossarla comunque, soprattutto per il timore della diffusione della variante Delta, più contagiosa.”Siamo ancora preoccupati, non è finita e per sicurezza ancora la indossiamo”.