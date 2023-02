Da oggi Italia nella morsa del gelo: ecco i giorni più freddi

Un lunedì 6 febbraio “bianco”, da oggi l’Italia è nella morsa del gelo: ecco i giorni più freddi con un inizio settimana che apre il periodo più “artico” del 2023 con un vortice e qualche eccezione.

Il vortice di aria gelida che investirà l’Italia a partire da lunedì 6 febbraio tenderà a portare un drastico calo delle temperature su quasi tutte le regioni. Si prevede tempo sereno e colonnina di mercurio molto in basso con qualche peggioramento previsto e maltempo al Sud e sulle isole maggiori, come la Sardegna.

Da oggi Italia nella morsa del gelo

Gli esperti del meteo prevedono infatti che in queste ore l’area mediterranea venga raggiunta da masse di aria fredda provenienti dall’Europa orientale.

Dalla Russia sono in arrivo correnti gelide che faranno scendere drasticamente le temperature, che “resteranno al di sotto della media per tutta la settimana”. Ma la giornata clou è oggi, lunedì, molto fredda in tutto il paese e con venti da est o nordest, molto forti al Centro-Sud. Il tempo sarà perturbato in particolare su Sardegna, Sicilia e Calabria, con molte nuvole sulla Sardegna e precipitazioni anche localmente intense, addirittura nevose nelle aree montuose oltre 800-900 metri.

Poche nuvole e cieli sereni, ma brividi

Poche nuvole e sparse sulle pianure del Nordovest e delle Venezie, sulle regioni centrali adriatiche e al Sud. Si prevedono poi deboli nevicate nelle zone interne di Abruzzo e Molise e nel nordest della Calabria. E domani, 7 febbraio? Cielo sereno o poco nuvoloso al Nord e sulle regioni centrali con tempo incerto o perturbato sempre sulle isole, poche nuvole su medio Adriatico, Puglia, Basilicata e Calabria e tantissimo freddo con temperature fino a 4 o 5 gradi sottozero.