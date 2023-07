Da Roma in Nuova Zelanda e ritorno a piedi, 26.500 km per l'ambiente

Roma, 14 lug. (askanews) – Con oltre 34 milioni di passi, ovvero 26.500 km percorsi a piedi, i dipendenti di SMI Technologies and Consulting hanno preso parte ad un’iniziativa benefica che ha risparmiato di 7,5 tonnellate di CO2. L’iniziativa, dal titolo “STEP UP, corpo sano in un mondo sano”, ha coinvolto 160 dipendenti in un percorso lungo 9 settimane. I partecipanti avevano alcuni obiettivi da raggiungere: ogni tre settimane ne è stato raggiunto uno, al termine del quale SMI si è impegnata con una donazione ad un ente o associazione che opera concretamente per la salvaguardia del Pianeta. Un gioco di squadra nel quale i dipendenti della società sono stati parte attiva di un cammino verso la trasformazione in impresa sempre più sostenibile, che fa bene all’ambiente e alle persone.

Spiega Cesare Pizzuto, CEO di SMI Technologies and Consulting: “Abbiamo organizzato una maratona collettiva, ci siamo divisi in squadra e abbiamo premiato la squadra che ha coperto più passi. Ma abbiamo vinto tutti. Abbiamo coperto 26.500 km, come se fossimo partiti da Roma arrivando in Nuova Zelanda e fossimo ritornati a Roma”.

“Per noi la sostenibilità è anche l’unione delle persone che hanno dato vita a questo progetto. Abbiamo sostenuto diversi progetti di sostenibilità grazie alla collaborazione dei nostri ragazzi all’interno dell’azienda, tutti hanno partecipato e si sono sostenuti a vicenda per poter raggiungere i vari obiettivi. Abbiamo dimostrato di essere una squadra che se lavora insieme, raggiunge un obiettivo”, ha concluso Stefano Tiburzi, COO di SMI Technologies and Consulting.