Da Roma in viaggio in Messico la reliquia dell'apostolo Giuda Taddeo

Roma, 2 ago. (askanews) - Decine di fedeli fanno la fila a Città del Messico per vedere una reliquia di San Giuda Taddeo, patrono delle cause perse e uno degli apostoli di Gesù (da non confondere con Giuda Iscariota), partita da Roma e in viaggio in Messico per la prima volta. Il frammento osseo d...

Roma, 2 ago. (askanews) – Decine di fedeli fanno la fila a Città del Messico per vedere una reliquia di San Giuda Taddeo, patrono delle cause perse e uno degli apostoli di Gesù (da non confondere con Giuda Iscariota), partita da Roma e in viaggio in Messico per la prima volta. Il frammento osseo di Giuda Taddeo, molto amato nel paese latinoamericano, è solitamente conservato in Vaticano, nella Basilica di San Pietro.