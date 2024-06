Da settembre torna la card "Dedicata a te" e sale a 500 euro

Roma, 6 giu. (askanews) - Torna, e sarà fruibile dal primo settembre, la card 'Dedicata a te', valevole per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità, carburante o abbonamenti ai mezzi di trasporto pubblico locale. Lo ha annunciato il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida presen...

Roma, 6 giu. (askanews) – Torna, e sarà fruibile dal primo settembre, la card ‘Dedicata a te’, valevole per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità, carburante o abbonamenti ai mezzi di trasporto pubblico locale. Lo ha annunciato il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida presentando la seconda edizione della carta a Palazzo Chigi. “Quest’anno i beneficiari arriveranno, secondo quanto ci permette la spesa, a 1.330.000 aventi diritto alla carta, il valore salirà a 500 euro”.

Per la seconda edizione sono stati stanziati 676 milioni, il valore della carta è aumentato di poco di più di 40 euro e i beneficiari sono cresciuti di 30mila unità. Verranno introdotti altri prodotti tra quelli acquistabili con la card, ha detto il ministro, rivendicando la decisione di indirizzare la scelta su prodotti della filiera italiana. “Quest’anno integriamo con altri prodotti come ortaggi surgelati, prodotti da forno surgelati, tonno e carne in scatola e anche prodotti Dop e Igp, perché è evidente che si possa anche orientare verso i prodotti a marchio che più ci caratterizzano”.

A identificare i beneficiari sarà l’Inps: i requisiti sono essere “residenti in Italia, essere una famiglia composta da 3 persone, avere un Isee sotto i 15mila euro e non essere titolari di altri sostegni al reddito”. Poi ci sarà una seconda verifica fatta dai Comuni.