Da Silva (Gilead Science): "Al fianco di Aiom per il bene dei pazienti"

Roma, 11 set. (Adnkronos Salute) – "E' un onore per Gilead essere al fianco di Aiom. Questa campagna è un segno di innovazione". Lo ha detto Federico da Silva, amministratore delegato di Gilead Sciences Italia, a margine della conferenza stampa di presentazione della campagna educazionale nazionale 'Tumore al seno e qualità di vita' promossa da Aiom – Associazione italiana di oncologia medica, dedicata alla malattia in fase avanzata o metastatica.

L'iniziativa, illustrata oggi a Milano, mira a sensibilizzare malati, familiari e caregiver ed è stata realizzata con il contributo non condizionato della società biofarmaceutica. "Gilead ha la missione di creare un mondo migliore per tutti – ha sottolineato da Silva – Solo al fianco di tutti gli stakeholders e in particolare della società medica, della società di ricerca scientifica, delle associazioni di pazienti, delle istituzioni, ma anche i media, si può lavorare per portare innovazione a tutti i pazienti. Credo che questa campagna porti proprio questo segnale".