Da Tokyo 2020 a Parigi 2024, passaggio di consegne nello Spazio

Milano, 9 ago. (askanews) – Da Tokyo 2020 a Parigi 2024; la cerimonia “alternativa” del passaggio di consegne per l’Olimpiade tra Tokyo e Parigi è andata in scena nello Spazio, sulla Stazione spaziale internazionale, dove si trovano in orbita l’astronauta giapponese Akihiko Hoshide e il francese Thomas Pesquet.

I due si sono scambiati la bandiera con i 5 cerchi mentre fluttuavano in microgravità, anticipando l’avvicendamento tra Giappone e Francia come Paese organizzatore dei Giochi olimpici che, nel 2024, si terranno, appunto, a Parigi.