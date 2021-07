Da Torino a Parigi, le proteste anti green pass

Milano, 23 lug. (askanews) – Il Green Pass ha fatto scattare le proteste in Italia. Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha spiegato che non si tratta di un arbitrio. Anzi permetterà di accedere a una lunga serie di attività, dai ristoranti a cinema e palestre in piena pandemia. Ma evidentemente chi è sceso in piazza la pensa diversamente. Anche se paragonare il certificato verde al nazismo, come accaduto a Torino appare ben più di una esagerazione.

A Parigi quadro simile con messaggi populisti ma più equilibrati: 200 persone hanno tenuto una dimostrazione contro il “Pass della salute” di fronte al Senato. I manifestanti considerano il nuovo sistema introdotto un “attacco serio alle nostre libertà pubbliche” e a creare “disuguaglianza tra i cittadini”.

Anche la strategia del governo francese per contenere l’attuale quarta ondata di casi si basa sull’introduzione di un sistema “sanitario” che richiede alle persone di mostrare la prova di vaccinazione o un test negativo quando si entra nei luoghi pubblici.

Da ultimo, le immagini della Grecia, con una una manifestazione che si è tenuta qualche giorno prima delle proteste in Italia e Francia.

