Da Torino allo spazio profondo, Argotec e i satelliti Made in Italy

Torino, 27 mag. (askanews) – Lo spazio alle porte di Torino. In una sede progettata da Oscar Niemeyer, che già fa pensare a un’astronave, un’azienda italiana realizza satelliti: progettazione, design, realizzazione, test e controllo in orbita. Si tratta di Argotec, fondata nel 2008 da David Avino. “Lavoriamo principalmente su satelliti, – ha detto il CEO ad askanews – satelliti piccole dimensioni fino a 250 chilogrammi, satelliti per l’osservazione della Terra, per le telecomunicazioni anche, satelliti che vanno anche molto lontano dalla Terra per osservare lo spazio profondo”.

I numeri parlano di una costante crescita: il bilancio 2024 ha chiuso segnando, per il terzo anno consecutivo, un aumento a doppia cifra, con un fatturato di 35,4 milioni di euro. “Abbiamo subito cominciato in qualche modo a vendere servizi, vendere attività all’Agenzia Spaziale europea – ha proseguito Avino – e poi quel profitto che facevamo da questo tipo di attività l’abbiamo inserito all’interno, soprattutto sulla parte di ricerca e sviluppo che ancora oggi cuba molto perché investiamo circa il 10-15 % delle nostre revenue all’interno proprio di quello che è la ricerca e sviluppo”.

Argotec ha lavorato con la Nasa, l’elsa, l’Asi e il governo e in qualche modo rappresenta il Made in Italy in un settore come lo spazio, nel quale forse tendiamo a pensare che i grandi player vengano solo dall’estero. “Noi siamo un’azienda a 100 % a capitale italiano – ha aggiunto il fondatore di Argotec – e ci teniamo molto sempre a raccontarlo siamo nati a Torino, siamo nati in Italia, soprattutto però chiaramente guardiamo a quello che è un mercato globale, perché non è un mercato italiano è un mercato nascente, un mercato pulsante che pulsa soprattutto negli Stati Uniti e anche in altre nazioni che stanno investendo molto sullo spazio, sull’economia spaziale”.

In questa prospettiva gioca un ruolo, non solo simbolico, lo Space Park che ospita l’azienda. “Lo Space Park – ha concluso David Avino – è un luogo direi di idee, è un luogo dove i nostri colleghi si uniscono e in qualche modo guardano al futuro e soprattutto cerchiamo, come racconto spesso, di far volare quelle che sono le idee dei ragazzi, dei giovani”.

Tra le missioni dei satelliti di Argotec c’è il monitoraggio della Terra, ma anche l’esplorazione spaziale profonda e le ricerche sulle tempeste solari.