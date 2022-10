Da Totoro a Ponyo: le meraviglie del parco Ghibli in Giappone

Milano, 12 ott. (askanews) – In Giappone è pronto il parco a tema dei sogni per gli amanti dei film dello Studio Ghibli, la celebre casa di produzione d’animazione fondata da Hayaho Miyazaki, regista dei titoli più amati, da “Il castello errante di Howl” a “Ponyo”.

Oltre i cancelli del parco, che aprirà il 1 novembre a Nagakute, prefettura di Aichi, si può camminare di fianco a un enorme Totoro, da “Il mio vicino Totoro” oppure sedersi sul treno vicino al Senza volto della “La Città Incantata” o ammirare Ponyo, la pesciolina protagonista dell’omonimo film, correre sulle onde.

“Quando lo Studio Ghibli ha annunciato che non avrebbe realizzato più film ci siamo chiesti cosa fare per preservare le opere per le generazioni future e questo ha portato a Ghibli Park”, ha spiegato il regista Goro Miyazaki, figlio del fondatore.

Dunque un parco che voleva essere memoria perpetua delle meraviglie create dall’immaginazione di Miyazaki e dei suoi colleghi che, per fortuna dei fan però, non hanno mantenuto la promessa: dopo quasi 10 anni il regista ha annunciato di essere al lavoro su un nuovo film.