Da Ursula von der Leyen a Venere Botticelli: tutte tifano Azzurri

Milano, 12 lug. (askanews) – A chi andasse il tifo dell’Unione Europea nella finale di Euro 2021 era sin troppo chiaro. Il numero 27 come gli stati membri al quale non appartiene più, dopo la Brexit, la Gran Bretagna e di conseguenza l’Inghilterra. Il capo della Commissione europea, Ursula von der Leyen, non ha mancato di sottolineare la sua felicità, dopo il risultato della finale: il suo cuore è con gli Azzurri.

E se i Tre Leoni giocavano in casa, il tifo continentale era davvero tutto per l’Italia. Tanto da scatenare l’ironia online. E non solo tifo continentale: dal Quotidiano del Popolo cinese – che abbottonato registra il trionfo – alla stampa e tv francese che continua a parlare di Rinascimento italiano.

Tanto che le Gallerie degli Uffizi si sono sentite chiamate in causa:

“Qualcuno ha parlato di #RinascimentoAzzurro? E allora poteva forse mancare lei per festeggiare degnamente questo ritorno alla vittoria…e alla vita? La più bella per la squadra più bella!”

