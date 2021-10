Da X Factor al GF Vip: Roshelle sarà una nuova concorrente dello show

Secondo i rumor in circolazione Roshelle sarà una delle nuove concorrenti del GF Vip 6.

Dopo aver partecipato a X Factor nel 2016 sembra che Roshelle prenderà parte alla nuova edizione del GF Vip.

Roshelle al GF Vip

Secondo indiscrezioni Roshelle sarà una delle nuove concorrenti del GF Vip 6. La cantante – diventata celebre dopo aver preso parte a X Factor nel 2016 – al momento non ha confermato la notizia, ma in tanti sui social non vedono l’ora di saperne di più in merito alla sua presunta partecipazione al reality show.

Roshelle chi è

Classe 1995 e originaria di Lodi, Roshelle è una rapper italiana che ha raggiunto la popolarità prendendo parte a X Factor 10. Nel 2016 ha pubblicato il suo primo album, What U do to me, mentre nel 2021 è uscito il suo ultimo singolo, Ti amo, ti odio.

Roshelle: la vita privata

Roshelle è sempre stata molto riservata per quanto riguarda la sua vita privata e ancora oggi non è chiaro se la cantante sia fidanzata oppure no.

In tanti si chiedono quale sarà l’effetto del suo ingresso sugli altri concorrenti al GF Vip 6.