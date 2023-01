Dacia: in 2022 in Italia oltre 67 mila immatricolazioni, +12% a privati

Roma, 4 gen.

(Adnkronos) – Con 4.927 auto vendute a dicembre Dacia conferma i positivi risultati del 2022 che si chiude con un aumento del 9,21% sull'anno precedente e 67.383 unità immatricolate. Ma soprattutto – si sottolinea dalla filiale italiana – Dacia ha guadagnato il quarto posto nelle vendite ai clienti privati con 64259 immatricolazioni (+12% rispetto al 2021) in un mercato auto a privati in calo del 16%. Con queste performance Dacia si afferma come il terzo brand straniero più venduto a privati in Italia.Sempre nel settore privati Sandero si conferma la vettura straniera più venduta con 32979 immatricolazioni, di cui il 65% della versione Stepway.

Bene anche il Duster che si attesta nella Top 5 delle autovetture vendute ai clienti privati con 22982 immatricolazioni.

Per quanto riguarda l’elettrificazione del Marchio Dacia segnala i risultati della Spring, la city car 100% elettrica, che si posiziona al primo posto nel mercato delle autovetture elettriche vendute a privati. Con 44699 immatricolazioni e una market share di oltre il 36%, Dacia si conferma poi leader del mercato GPL. La motorizzazione ECO-G 100 è la più scelta dai clienti con un mix di vendita del 70%.

Dopo un anno che ha visto l’evoluzione della Marca Dacia, con il rinnovamento della nuova identità visuale su tutte le vetture e nelle concessionarie – come spiega Guido Tocci, Managing Director Dacia Italia – "non vediamo l’ora di scoprire il primo motore ibrido di Casa Dacia, l’Hybrid 140 su Jogger, presto disponibile presso le concessionarie. Un approccio eco-smart è fondamentale per affacciarsi alla mobilità del futuro, di cui Dacia si impegna ad essere protagonista".