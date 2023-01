"Dado a tutto tondo", l'esilarante spettacolo teatrale di Dado

Roma, 20 gen. (askanews) – Comico versatile e originale, Gabriele Pellegrini, in arte Dado, torna nei teatri di tutta Italia con un nuovo esilarante show: “Dado a tutto tondo”. Fino al 29 gennaio, lo spettacolo sarà a Roma, presso il Teatro Tirso De Molina, dal mercoledì alla domenica. L’artista romano descrive così questa nuova avventura, di cui firma regia e sceneggiatura, quest’ultima insieme a Massimiliano Elia: “Breve panoramica sulla scenografia: abbiamo il manichino con una telecamera a 360 per dare a chi non può venire a teatro la possibilità di seguirci.

Poi staccheremo la corrente perché dovete venire a teatro a vederci”.

Il nuovo spettacolo di Dado è una grande vetrina di emozioni comiche, che tra monologhi, canzoni e una grande varietà di personaggi, sfrutta il linguaggio della stand-up comedy e del teatro-canzone. “Stare a Roma è sempre bello più che altro perché gli spettatori romani sono molto severi…”

Dopo Roma, lo spettacolo sarà in scena nelle principali città italiane.

4/2 Concordia Sagittaria (Ve)

10/2 Bari

11/2 Gallipoli

12/2 Martina Franca (Ta)

23/2 Macerata

25/2 Sirolo (An)

26/2 Orvieto (Tr)