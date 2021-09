Dagli outlet McArthurGlen una campagna per la salute delle donne

Noventa del Piave, 3 set. (askanews) – Un mese dedicato alla salute delle donne: ha preso il via dal Designer Outlet di Noventa di Piave la carovana delle unità mobili di Komen Italia che portano nei cinque centri italiani del gruppo McArthurGlen prestazioni cliniche ad alta tecnologia per la diagnosi precoce del tumore al seno.

“Parte questa splendida campagna – ha spiegato ad askanews Daniela Bricola, General manager del Noventa di Piave Designer Outlet – che per McArthurGlen rappresenta il modo di essere presente in ambito sociale a tutela della salute delle donne.

Più del 50% dei consumatori che ci visitano sono donne e più del 70% dei collaboratori che lavorano nei nostri centri è donna: per cui non potevamo esimerci dal sentirci coinvolti da un’iniziativa di questo tipo”.

La pandemia ha provocato una drammatica riduzione dei controlli periodici e solo per il tumore al seno si sono registrati 2 milioni in meno di screening, un dato allarmante che potrebbe comportare un incremento della malattia nei prossimi anni.

Per questo si è voluto portare, anche in un luogo dedicato allo shopping, uno spazio di prevenzione, con una testimonial dal mondo dello spettacolo.

“E’ un argomento che mi tocca personalmente – ci ha spiegato l’attrice Marica Pellegrinelli – quando mi hanno cercata ho avuto la sensazione che il destino mi avesse messo esattamente nel posto in cui avrei voluto essere, per impegnarmi per questa causa. Io ho 33 anni e sono mamma, faccio parte di una fascia di età che viene considerata non critica. Io stessa ho avuto un problema simile un anno fa e dico che bisogna veramente ascoltarsi, curarsi, monitorarsi e non lasciare mai nulla al caso, perché la saggezza popolare ci insegna che prevenire è meglio che curare, ed è vero”.

Per l’occasione del lancio del “Tour per la salute delle donne”, alcuni negozi dell’outlet hanno scelto di mettere il rosa anche nelle proprie vetrine, così come rosa è il Ribbon di Komen Italia, simbolo indossabile della lotta ai tumori al seno.

“Il nostro ruolo, anche di attori sociali, perché i nostri centri sono contenitori e attrattori di una popolazione molto vasta – ha aggiunto Daniela Bricola – vuole essere quello di sensibilizzare a aumentare l’aspetto culturale della prevenzione. Il nostro ruolo oggi è quello di alzare la voce e di fare vedere che le attività di prevenzione si possono e si devono fare”.

Dal Veneto la Carovana della prevenzione si sposterà poi nei centri McArthurGlen di Barberino, di Castel Romano, di La Reggia e infine arriverà a Serravalle. Complessivamente verranno offerti, su prenotazione, 500 screening senologici gratuiti, con particolare attenzione alle fasce di età escluse dai programmi di prevenzione del Sistema sanitario nazionale.