Dagli sportivi ai voli Covid, i premi dell’Aero Club d’Italia

Milano, 8 nov. (askanews) – Sfilata di amanti del volo nella al CONI a Roma, dove l’Aero Club d’Italia ha premiato i propri atleti, piloti, paracadutisti e aeromodellisti che si sono distinti nei campionati italiani e nelle competizioni internazionali.

Fra i premiati per essersi distinti in operazioni d’utilità sociale anche Antonello Sozzi dell’Aero Club di Cremona, responsabile della piazzola dell’elisoccorso che, nella fase più acuta della pandemia di Covid-19 ha garantito la piena operatività della struttura H24 per i trasferimenti in alto bio-contenimento dei pazienti, da parte degli elicotteri dell’Aeronautica Militare e dei trasporti d’urgenza delle società di elisoccorso civili.

A consegnare i riconoscimenti, assieme al presidente dell’AeCI Giuseppe Leoni, il direttore generale dell’Ente, Gen. Gianpaolo Miniscalco, il presidente della Commissione centrale sportiva aeronautica dell’AeCI, com.te Stefano Bianchetti e la rappresentante del CONI, Francesca Macioce.