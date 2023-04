Home > Askanews > Dagli Usa un nuovo pacchetto per fornire munizioni per l'Ucraina Dagli Usa un nuovo pacchetto per fornire munizioni per l'Ucraina

Milano, 19 apr. (askanews) – “L’amministrazione Biden-Harris annuncerà un nuovo pacchetto di assistenza alla sicurezza per l’Ucraina come parte del nostro impegno in corso per aiutare l’Ucraina a difendersi dalla brutale invasione della Russia. L’annuncio che arriverà dal Dipartimento di Stato e della Difesa sarà il 36esimo utilizzo delle autorità di revoca presidenziale per sostenere l’Ucraina. Il pacchetto includerà più munizioni per i sistemi missilistici HIMARS forniti dagli Stati Uniti e per i sistemi anti-corazza, nonché colpi di artiglieria aggiuntivi”. E’ l’annuncio della portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre.

