"Dai che ti accompagno io. No? Sicura?": l'ha ripetuto infinite volte il molestatore che ha importunato una giovane ragazza nella sua strada verso casa

No, no, no, no, e ancora no. Quante volte viene ripetuta questa parola. Ma altrettante volte non viene ascoltata. E ancora domande inopportune, insistenze, pedinamenti: tutte molestie, alle quali purtroppo non tutte riescono a opporre forza