Dai mercatini alle tradizioni del Natale in Germania

Roma, 16 dic. (askanews) – I mercatini di Natale, una tradizione tedesca che piace in tutto il mondo ed è ricercatissima anche dagli italiani. Tra i più antichi (XVIII secolo) e sicuramente popolari c’è il “Christkindlesmarkt” di Norimberga, nel nord della Baviera. Il “Christkind”, in italiano “Bambin Gesù”, è una delle figure simbolo del Natale tedesco e simbolo del mercatino di Natale di Norimberga: ha le sembianze di un Angelo femminile con corona e bacchetta, eletto ogni due anni dalla città, una vera ambasciatrice del Natale incaricata, al posto di San Nicola o del più americano Santa Claus, di portare i doni ai bambini in alcune regioni della Germania.

Tutti i mercatini di Natale in Germania chiudono il 24 dicembre, perché per tradizione i tedeschi festeggiano il Natale alla vigilia.

Altra cosa è invece il “Winterdorf” di Bayreuth, il primo della Germania (2004), un tipico “villaggio invernale” – aperto da metà ottobre a Capodanno – fatto di casette di legno, dove poter mangiare i tipici Bratwurst o sorseggiare bevande come l’amato Vin Brulé (Gluehwein), bianco, rosso, rafforzato o aromatizzato (mela, mirtillo e altri gusti) e perfino la birra o lo Spritz caldi.

Schiaccianoci, decorazioni a non finire, calendari dell’Avvento con il carillon e anche “fumatori d’incenso”: per farsi un’idea delle tradizioni vere e proprie del Natale tedesco basta visitare il negozio di “Kaethe Wolhfart” a Rothenbrug ob der Tauber, che in Italia ha filiali a Verona e Merano.

“Le decorazioni di Natale, o la maggior parte di esse, sono nate in Germania, davvero e si sono diffuse nel mondo – Felicitas Hoeptner,

PR Manager “Kaethe Wohlfahrt” – Abbiamo tutto in stile tradizionale, ma anche articoli con un approccio più moderno.

Portiamo tutta questa tradizione e tutta la storia alle famiglie moderne di oggi e per portarla anche nel futuro, perché abbiamo anche il nostro dipartimento di artisti e facciamo anche le nostre creazioni. Costruiamo ponti attraverso il tempo”.

Una tradizione tipicamente tedesca, è senza dubbio la Piramide natalizia (in tedesco: “Weihnachtspyramide”), fatta di legno e addobbata con candele o luci, ma anche immagini della Sacra famiglia, provvista di un’elica che la fa magicamente girare con il calore prodotto dai lumini.

Queste piramidi di legno sono decisamente super ecologiche, ideate nel XVIII secolo nei Monti Metalliferi, al confine tra la Repubblica Ceca e la Germania, per far fronte alla grande richiesta di abeti sotto Natale.

Servizio di Stefania Cuccato

Montaggio Claudia Berardicurti

Immagini askanews