Dai powerbank MagSafe alla gamma rider, le novità di Cellularline

Milano, 21 mar. (askanews) – Dai powerbank MagSafe alla gamma di accessori per i rider, fino alle cover realizzate con bioplastiche compostabili e ai cavi ultraresistenti. Sono solo alcune delle tante novità presentate da Cellullarline con Live The Excellence, un evento organizzato a Reggio Emilia per riunire operatori del mercato, partner commerciali, stampa specializzata e influencers.

Una prima edizione che segna anche il ritorno in presenza, in uno spazio espositivo, dopo due anni di eventi necessariamente digitali, di uno dei brand leader del mercato degli accessori per smartphone e tablet, che si presenta a tutti gli interlocutori strategici per lo sviluppo dei progetti e delle attività in cantiere per il nuovo anno da poco iniziato.

Come ha spiegato Marco Cagnetta, co-ceo di Cellularline: “Cellularline ha attraversato i due anni della pandemia con apprensione per la chiusura dei negozi e questo ci ha visto soffrire dal punto di vista delle revenue e delle nostre performance. Non essendo nulla cambiato in termini di presidio del mercato vediamo il 2022 come una vera opportunità. Il fatto di tornare non proprio a una vera normalità, ma in qualche cosa di simile a ciò che c era prima, ci stimola molto.

Per questo in questi incontri non parliamo soltanto di prodotti nuovi ma anche di idee e di opportunità per allargare la torta. Vediamo delle opportunità concrete per aumentare il business”.

Tra le aree più in vista, quelle dedicate alle cover Style, agli accessori per la mobilità, ai prodotti realizzati con materiali sostenibili, la zona audio targata AQL e, infine, la sezione Ragni con i caricatori wireless realizzati dal designer vincitore del Compasso d’Oro. Tutti i prodotti protagonisti dell evento sono frutto del lavoro di analisi e studio costante delle abitudini dei consumatori, oltre che dal monitoraggio continuo dei dati provenienti dai 3.000 punti vendita tra Italia e estero.

Alessio Lasagni, Marketing and Digital Director di Cellularline: “Dal punto di vista delle novità dei prodotto l audio rimane uno dei mercati più dinamici. Stiamo dando grande spazio al mondo dell audio classico ma anche alla categoria che dà maggiori soddisfazioni all azienda che è il tra wireless. Stiamo presentando anche novità nel mondo della carica, trainato dall effetto unbundling. C è un nuovo dinamismo su questo mercato e Cellularline si presenta con un offerta molto specializzata, sia classica, con il caricatore che si attacca con la presa al muro, sia nuove modalità di carica come il wireless charging e per gli iPhone il MagSafe”.

Filo rosso dei nuovi prodotti è la sostenibilità, uno dei punti saldi delle strategia del Gruppo. Oltre l’offerta di prodotti e accessori, infatti, c è anche l obiettivo dichiarato da Cellularline di valorizzare modelli di business e pratiche aziendali per diventare un organizzazione con impatto positivo dal punto di vista ecologico e sociale, unendo così la capacità di incontrare le esigenze del mercato con l’intenzione di rappresentare un esempio etico e responsabile in sintonia con ambiente e società.