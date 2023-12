Daikin: accelerare la transizione energetica è possibile

Milano, 07 dic. (askanews) – Promuovere uno stile di vita diverso al passo con i tempi, come primo tassello per arrivare a un risparmio energetico efficace. Con questo spirito Daikin ha presentato a Milano l’indagine IPSOS “Utilizzo del condizionatore per riscaldare gli ambienti”, che evidenzia l’importanza dell’utilizzo delle pompe di calore per la riduzione di CO2 nelle emissioni. A parlarne è Geert Vos, Presidente e Amministratore Delegato Daikin Italia:

“L’Italia ha bisogno di un piano su medio termine, con azioni mirate ma con proiezioni verso il 2026-2028. Non possiamo continuare a decidere anno per anno. È corretto nei confronti dell’utente finale dare un quadro completo quando fa investimenti per i prossimi 12/15 anni. Inoltre per l’industria investire in una fabbrica ci vuole 2/3 anni, non possiamo creare un primato di investimenti se non abbiamo una visione su medio termine nella politica italiana”.

Cambiare abitudini delle persone al centro del discorso, ma non solo. Infatti il singolo cittadino, nella sua quotidianità e nel privato, può poco se non accompagnato dall’alto dal legislatore. Mettere quindi in campo piani d’azione a medio-lungo termine per dare sicurezze a tutti, persone e industrie. Perché l’Italia è costretta a rincorrere in un panorama europeo caratterizzato da paesi, Germania in primis, che hanno già elaborato un piano virtuoso con step chiari per i prossimi anni. Ha concluso così Geert Vos, Presidente e Amministratore Delegato Daikin Italia:

“Ci sono il 50% di famiglie che hanno una pompa di calore in casa, per cui non servono ulteriori investimenti, non servono ulteriori lavori. Convinciamo gli italiani ad utilizzare quella pompa di calore per riscaldarsi. Lo facciamo con. Campagne di informazione, ma anche diminuendo il prezzo dell’elettricità per le pompe di calore. Consiglio di non accendere più i radiatori, uso solo i condizionatori e spendo molto meno”.

E poi l’informazione, chiara e puntuale, da dare ai consumatori per far capire che un altro tipo di consumo è possibile. Quello consapevole, per l’efficienza energetica, la decarbonizzazione e il risparmio economico.