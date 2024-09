Daily Cown: media, 'Kate vuole la pace, c'è lei dietro auguri per compleanno di Harry'

Londra, 27 set. (Adnkronos) – Sembra che la principessa del Galles Kate Middleton sia stata la forza trainante dietro gli inaspettati auguri di compleanno della famiglia reale al principe Harry. Il secondogenito di Carlo e Diana, che lo scorso 15 settembre ha compiuto 40 anni, ha ricevuto messaggi d'auguri da Buckingham Palace e Kensington Palace per questo importante traguardo, nonostante il suo allontanamento dalla famiglia. Ma c'è di più: una fonte ha dichiarato alla rivista 'Bella' che "Kate sta mantenendo la sua promessa di ristabilire la pace e il perdono tra il cognato e la sua famiglia prima che sia troppo tardi". Per questo motivo, afferma l'insider, gli auguri pubblici sono stati accompagnati da una telefonata della principessa e da un regalo "premuroso" per Harry.

Secondo la fonte, Kate ha voluto scrivere il messaggio di auguri al principe Harry dopo aver notato segnali di "nostalgia di casa" nel suo animo. Assieme a William ha condiviso un post della famiglia reale su X, aggiungendo il loro messaggio personale, che recitava: "Auguri di buon 40° compleanno al duca di Sussex!". Per molti commentatori si è trattato di una decisione sorprendente, date le tensioni irrisolte tra i fratelli. "Disse a William in termini inequivocabili che non era il momento di provare risentimento, che dovevano dimostrare al mondo che l'amore e la famiglia sono al centro dei loro valori, ma, cosa ancora più importante, voleva che Harry ricevesse questo messaggio nel suo grande giorno – ha spiegato la fonte – Per Harry è stato significativo che i reali, così come i Galles, abbiano inviato questo ramoscello d'ulivo sui social media. E Kate ha voluto chiamarlo e inviare anche a lui un regalo premuroso".