Daily Crown: asparagi no, funghi sì, re Carlo fautore cibi di stagione

Londra, 28 set. (Adnkronos) – Non solo animalista, con le dovute contraddizioni (niente foie gras a corte ma sì ai colbacchi di pelliccia d'orso nero del Canada per le guardie reali). Non soltanto vegetariano, addirittura vegano (ma soltanto una volta alla settimana e fa eccezioni con i frutti di mare). Si scopre adesso che re Carlo sarebbe anche un esperto di stagionalità, oltre che un sostenitore di prodotti freschi e dalla filiera corta. Alla sontuosa cena organizzata a Versailles per la sua visita di Stato la scorsa settimana, il sovrano britannico sarebbe stato chiaro con i migliori chef di Francia: "Niente asparagi e vada invece per i funghi gratinati".

I primi, infatti, hanno spiegato da Londra, non sono di stagione e devono essere fatti arrivare con l'aereo dall'altra parte del mondo, con grave danno per l'ambiente. I secondi, invece, spuntano proprio in questo periodo, nei boschi. E poi, erano amatissimi anche dalla madre di Carlo, la regina Elisabetta.

Il cliente ha sempre ragione, specialmente se si tratta di Carlo, e i cuochi stellati Michelin Yannick Alléno, Anne-Sophie Pic e Pierre Hermé, per altro famosi per l'utilizzo del foie gras nei loro piatti (Hermé lo mette perfino nei suoi amaretti al cioccolato), hanno chinato la testa e detto "oui" alle sue richieste, che comprendevano fra l'altro l'esclusione di cioccolato e caffè e la totale messa al bando dell'aglio, oltre che dal sovrano, detestato anche dalla regina Camilla.

La cena alla reggia è ovviamente filata liscia e sia i reali che il presidente francese Emmanuel Macron e la premier dame Brigitte, nonché tutti i vip invitati, da Mick Jagger a Charlotte Gainsbourg, a Hugh Grant, si può giurare che siano rimasti contenti: qualche asparago in meno non fa la differenza in una serata passata in compagnia del re. Della scelta ambientalista di Carlo alla cena di Stato, che ha celebrato la storica amicizia franco-britannica, resta però, inevitabilmente qualche polemica. Con l'opinione pubblica inglese che ha puntato il dito contro la contraddizione di non far volare gli asparagi da chissà dove, mentre la coppia reale è andata a Parigi in aereo e sulle teste coronate è passata sugli Champs-Elysées per un saluto la rombante Patrouille de France, la pattuglia acrobatica ufficiale dell'aeronautica militare francese.