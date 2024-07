Daily Crown: cavallo di re Carlo morde turista in posa per foto

Londra, 23 lug. (Adnkronos) – Brutta disavventura per una turista a Londra. La donna, ripresa in un video pubblicato sul sito di Fox News, ha avuto uno sfortunato incontro con un cavallo della Guardia Reale di re Carlo III. Nonostante il cartello di avvertimento con su scritto del possibile 'pericolo', la signora si è avvicinata all'animale, da cui è poi stata morsa al gomito. Nelle riprese si vedono molti turisti che, uno dopo l'altro, cercano di toccare per una foto il muso o le redini del povero cavallo, che appare sempre più infastidito e che alla fine riesce ad allontanare, a suo modo, l'insistente signora.

La guardia, con indosso l'equipaggiamento del reggimento, resta imperturbabile, seduta in groppa all'animale. La donna che è stata morsa entra nell'inquadratura per poi mettersi subito in posa vicino al cavallo, quando questo gira la testa e la morde, appena sopra il gomito. Urla e torna di corsa verso il suo gruppo di viaggio, dove i suoi compagni la soccorrono. Pochi istanti dopo, la si vede inginocchiata a terra, mentre qualcuno domanda se ha "una ferita grave" e un'altra risponde che "se ne stanno accertando". Altri video mostrano che gli agenti di polizia vanno a controllare le condizioni della donna.