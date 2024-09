Daily Crown: donna ammalata di cancro scrive a Carlo e il re le risponde

Parigi, 19 set. (Adnkronos) – Una lettera a Carlo per esprimere il proprio sostegno al re malato di cancro. L'ha scritta a giugno una donna francese, anche lei afflitta dalla stessa malattia dal 2020. Fatiha Wycisk, che vive a Guémené-Penfao, nella Loira Atlantica, assieme alla missiva, ha inviato al sovrano la sua autobiografia, 'La bambina che voleva avere gli occhi verdi', e una decina di giorni fa ha ricevuto, con sua grande sorpresa, una risposta personalizzata. "Spesso manda cartoline già predisposte ai fan. Mi sono detta che forse non mi avrebbe risposto", ha detto la donna a Le Figaro.

Invece, all'interno di una busta ricoperta di stemmi reali, ha trovato una lettera, nella quale un intermediario di Carlo III le ha scritto, a mano: "Il re mi prega di ringraziarvi per il vostro messaggio confortante e per il premuroso dono che avete generosamente inviato a Sua Maestà". Non è la prima volta che Buckingham Palace risponde in maniera personalizzata alle lettere che arrivano alla famiglia reale. Spesso, infatti, anche studenti delle scuole scrivono a Carlo, come è capitato la primavera scorsa con gli alunni di Angoulême, che gli hanno inviato un biglietto di auguri e che hanno ricevuto una lettera di risposta scritta a mano.

Sul sito ufficiale della famiglia reale britannica si legge che il re "ha un vivo interesse per le lettere che riceve" e che la posta gli viene mostrata quasi integralmente tramite uno dei suoi segretari.