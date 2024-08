Daily Crown: Harry contro Ia e social, 'gente agisce su base informazioni false'

Bogotà, 16 ago. (Adnkronos) – "Le persone agiscono sulla base di informazioni non vere". Lo ha detto il principe Harry, parlando a un summit sulla responsabilità digitale organizzato a Bogotà, durante il quale ha attaccato la disinformazione online. Il duca di Sussex ha avvertito che "ciò che accade online nel giro di pochi minuti si trasferisce sulle strade". L'intelligenza artificiale e i social media sono i principali imputati delle false informazioni, secondo il figlio di Carlo e di Diana, che, rivolgendosi agli esperti presenti al all'evento organizzato in parte dalla Archewell Foundation di Harry e Meghan, ha aggiunto che "in un mondo ideale, coloro che hanno posizioni influenti si assumerebbero maggiori responsabilità. Finché alle persone sarà permesso di diffondere bugie, insulti, molestie, la coesione sociale così come la conosciamo sarà completamente distrutta".

I Sussex sono in tour in Colombia su invito della vicepresidente Francia Márquez, che ai giornalisti ha rivelato di essersi "profondamente commossa" guardando la docuserie Netflix sulla vita di Harry e Meghan. "Mi ha motivato a dirle: 'questa è una donna che merita di visitare il nostro Paese e condividere la sua storia', e senza dubbio, la sua visita rafforzerà tante donne in tutto il mondo", ha detto la Márquez.

Nel corso del viaggio di 4 giorni in Colombia, alla coppia è stato assegnato un servizio di sicurezza completo. Misura che nel Regno Unito i Sussex non ricevono più da quando si sono dimessi dal ruolo di membri attivi del Regno nel 2020. Durante il tour, che sembra seguire il formato delle visite reali ufficiali, andranno a Cartagena e Cali, e parteciperanno al festival Petronio Álvarez, un evento che celebra la musica e la cultura afro-colombiana.