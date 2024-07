Daily Crown: il papà di Meghan senza la figlia nel suo 80esimo compleanno

Città del Messico, 18 lug. (Adnkronos) – Thomas Markle "festeggia" oggi il suo 80esimo compleanno senza la figlia Meghan, con cui non parla ormai da sei anni. Nonostante abbia tentato molte volte di avvicinare i Sussex, il padre di Meghan, noto direttore cinematografico delle luci in pensione, non vede la figlia né il genero Harry dal 2018, dopo che i due decisero di togliergli la parola per aver posato per le foto dei paparazzi prima delle loro nozze.

Thomas Markle ha avuto inoltre due attacchi di cuore poco prima della cerimonia, cosa che gli ha impedito di accompagnare la figlia all'altare. Da allora, Meghan e Harry non hanno più comunicato con Thomas e lui non ha mai avuto l'opportunità di incontrare i suoi nipoti, il principe Archie e la principessa Lilibet. "Ho avuto una bella vita e sono orgoglioso di ciò che ho realizzato, ma tutto è stato oscurato da ciò che è successo negli ultimi sei anni", ha dichiarato Markle al Mail Online a inizio anno. "Non sono mai stato un tipo che ama i compleanni, ma so che la persona che più desidero sentire, Meghan, non mi contatterà".

Il papà di Meghan possiede una casa sulla scogliera a Rosarito, in Messico, a soli 400 chilometri dalla villa dei Sussex a Montecito. Il soggiorno è orgogliosamente pieno di ricordi della figlia, comprese le foto del suo diploma alla scuola materna Little Red Schoolhouse e alla Immaculate Heart High School. C'è anche una fotografia del padre e della figlia che partecipano agli Emmy Awards quando Meghan aveva circa 10 anni. Prima del contrasto familiare, fra padre e figlia esisteva un legame molto stretto: dopo la scuola, Meghan accompagnava spesso Thomas sul set. Il papà si alzava alle 5 del mattino ogni mattina per aiutare la figlia a lisciarsi i capelli prima di andare a scuola. I capelli, naturalmente ricci di Meghan, sono diventati una sorta di ossessione per l'ex attrice, dopo essere stata vittima di razzismo in tenera età.