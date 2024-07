Daily Crown: Kate si ritira dagli impegni pubblici per concentrarsi sulla guarigione

Londra, 19 lug. (Adnkronos) - Dopo aver partecipato al Trooping the Colour e presenziato alla finale di Wimbledon, sembra probabile che la principessa del Galles rimarrà lontana dagli occhi del pubblico per il prossimo futuro per continuare a sottoporsi alle cure contro il cancro. Lo riferisc...

Londra, 19 lug. (Adnkronos) – Dopo aver partecipato al Trooping the Colour e presenziato alla finale di Wimbledon, sembra probabile che la principessa del Galles rimarrà lontana dagli occhi del pubblico per il prossimo futuro per continuare a sottoporsi alle cure contro il cancro. Lo riferisce l'Independent, citando una fonte vicina al Palazzo. Kate era riapparsa ai festeggiamenti in onore del re il mese scorso, ma aveva ammesso di non essere ancora "fuori pericolo" nella sua battaglia contro una forma non meglio specificata della malattia. Aveva poi partecipato, accolta da una standing ovation nel Centre Court, all'ultimo giorno del torneo tennistico insieme alla principessa Charlotte.

Robert Jobson, autore del libro in uscita 'Catherine, the Princess of Wales: a Biography of the Future Queen', ha affermato che, nonostante tornerà a pieno servizio a tempo debito, l'esperienza del cancro ha cambiato la sua prospettiva sulla vita. "Prima, viveva la sua vita secondo il calendario, e ora vive la sua vita, e il calendario arriva dopo", ha detto l'esperto a People. "Tornerà, ma quando hai avuto un'esperienza come questa, cambia la tua prospettiva e l'ordine delle cose."

Secondo una fonte interna al Palazzo citata da Vanity Fair, la principessa si trova ora in vacanza estiva, ma non è previsto che la famiglia faccia viaggi all'estero quest'anno a causa delle cure a cui Kate è sottoposta. I Galles dovrebbero tuttavia raggiungere re Carlo e la regina Camilla a Balmoral all'inizio del mese prossimo. Si ritiene che il resto delle vacanze estive saranno trascorse dalla famiglia nella loro casa di campagna Anmer Hall nel Norfolk.