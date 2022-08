Dakota Cooke, la donna con la barba conquista TikTok: “Sono più sexy di prima”

Dakota Cooke, la donna con la barba conquista TikTok: adesso è finalmente libera di essere se stessa.

Dakota Cooke, conosciuta come la ragazza con la barba, ha ammesso che si sente più sexy adesso che prima. Da quando ha smesso di radersi, la sua vita è cambiata e finalmente può dire di aver accettato se stessa.

Intervistata dal Daily Post, Dakota Cooke si è raccontata a cuore aperto. Oggi si definisce non binaria e, dopo il successo raggiunto su TikTok, ha deciso di parlare degli anni difficili della sua esistenza. A 13 anni, quando era ancora una ragazzina, si è resa conto di avere una crescita anomala dei peli del volto. I suoi genitori l’hanno portata da tanti medici, fino a quando non hanno capito che il problema era da ricollegare ad una maggiore produzione di testosterone dovuta alle ghiandole surrenali.

“Passavo ore intere a depilarmi…“, ha ammesso Dakota.

La Cooke ha così capito che la sua barba era causata da un problema ormonale. Questa consapevolezza, però, non l’ha affatto aiutata ad affrontare il delicato periodo dell’adolescenza. Dakota ha raccontato:

“Passavo ore intere a depilarmi con il rasoio. (…) Era super scomodo e all’epoca non sapevo nemmeno radermi le gambe. Sono cresciuta in un periodo in cui le donne con i peli sul viso erano così stigmatizzate che le donne del salone mi dicevano che le ragazze non dovrebbero farsi crescere i peli del viso”.