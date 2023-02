Dal 1 al 2 marzo a Roma CyberSec 2023, focus sulle attuali sfide per la cybersicurezza

Roma, 20 feb. (Adnkronos) - Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Edmondo Cirielli, Vice Ministro Maeci, Alessio Butti, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Roberto Baldoni, Autorità Nazionale per la Cybersicurezza (Acn), Ivano Gabrielli, Direttore Polizia Postale...

Roma, 20 feb.

(Adnkronos) – Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Edmondo Cirielli, Vice Ministro Maeci, Alessio Butti, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Roberto Baldoni, Autorità Nazionale per la Cybersicurezza (Acn), Ivano Gabrielli, Direttore Polizia Postale e delle Comunicazioni, Alessandra Guidi, Vice Direttore Generale Dis, David van Weel, Assistant Secretary General for Emerging Security Challenges Nato, Mart Noorma, Director Nato Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence (Ccdcoe) e Lorena Boix Alonso, Director for digital society, innovation and cybersecurity, Dg Connect, European Commission, sono alcuni dei 70 speaker di CyberSec2023 – Nuovi Domìni, Guerre Ibride e Cooperazione, la seconda edizione della Conferenza internazionale promossa ed organizzata dal quotidiano online Cybersecurity Italia.

L’evento si terrà nei giorni 1 e 2 marzo a Roma, nella splendida cornice della ‘Serra’ del Palazzo delle Esposizioni, in via Milano 9/a. La conferenza, di cui l'Adnkronos è partner, si svolgerà prevalentemente in presenza, ma sarà possibile seguirla gratuitamente anche da remoto registrandosi su CyberSec2023.

Anche quest’anno, con esperti internazionali e nazionali, CyberSec offrirà un ricco percorso di approfondimento sulle attuali sfide, che vedono protagonisti i principali Paesi industrializzati del mondo, per garantire una sempre maggiore sicurezza cibernetica.

Ampio spazio sarà dedicato ai nuovi domìni, a come rendere concreti i princìpi di sovranità digitale e tecnologica, all’evoluzione delle minacce cyber, alla sicurezza nazionale e alla necessità di aumentare la cooperazione su scala nazionale e internazionale, per garantire la protezione dei dati e delle infrastrutture digitali e fisiche. CyberSec2023 sarà anche una grande occasione di networking per intercettare nuove opportunità di incontro tra industry, sistema universitario, ricerca e decisori.

All'evento parteciperanno tra gli altri Anna Ascani, Vice Presidente, Camera dei Deputati; Roberto Baldoni, Autorità nazionale per la cybersicurezza, Acn; Benedetta Berti, Head of Policy Planning in the Office of the Secretary General, Nato; Lorena Boix Alonso, Director for digital society, innovation and cybersecurity, Dg Connect, European Commission; Alessio Butti, Sottosegretario, Presidenza del Consiglio; Nunzia Ciardi, Vice Direttore Generale, Acn; Edmondo Cirielli, Vice Ministro, Maeci; Vittorio Capriello, Comandante Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche, Guardia di Finanza; Laura Carpini, Capo dell’Unità per le politiche e la sicurezza dello spazio cibernetico, Maeci; Nunzia Ciardi, Vice Direttore Generale, Acn; Stefano De Crescenzo, Head of Sector Operations and Situational awareness and Team Leader for International Cooperation, Enisa; Nicla Ivana Diomede, Direttore del Dipartimento Cybersecurity e Sicurezza Urbana, Roma Capitale.

Andrea Gilli, Senior Researcher, Nato Defence College; Alessandra Guidi, Prefetto e Vice Direttore Generale, Dis; Ivano Gabrielli, Direttore, Polizia Postale e delle Comunicazioni; Giovanni Gagliano, Comandante VI Reparto, Stato Maggiore della Difesa; Bart Groothuis (Renew, NL), Parlamento europeo; Un referente di Incibe – Instituto Nacional de Ciberseguridad; Gianluca Luraschi, Project Manager, Agenzia Europea per la sicurezza marittima (Emsa); Giorgio Mulè, Vicepresidente, Camera dei Deputati; Luca Nicoletti, Responsabile Servizio Programmi Industriali, tecnologici e di ricerca, Acn; Mart Noorma, Director, Nato Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence (Ccdcoe); Antonio Parenti, Direttore, Rappresentanza in Italia, Commissione Europea; Giovanbattista Raimondi, Vice Comandante, Comando per le Operazioni in Rete (Cor); Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Mimit; David van Weel, Assistant Secretary General for Emerging Security Challenges, Nato Industry; Claudio Anastasio, Presidente, 3-I; Riccardo Bianconi, Ispettore, esperto di cybersecurity, Accredia – L’Ente Italiano di Accreditamento; Marco Braccioli, VP Defence & Cybersecurity, DigitalPlatforms; Roman Brunner, Managing Director, DigiCert; Stefano Brusaferro, Sales & Marketing Director, Hwg; Nicola Buonanno, SEMEA Area Vice President, Chainalysis; Claudio Contini, Group CEO, Digital Platforms; Gerardo Costabile, Presidente, Iisfa.

Andrea Chittaro, Senior Vice President Global Security & Cyber Defence, Snam; Alessandro D’Alesio, CEO, Datakrypto; Emanuele Galtieri, Amministratore Delegato, CY4GATE gruppo Elettronica; Massimiliano Galvagna, Country Manager Italy, Vectra AI; Alessandro Ghezzi, Senior Sales Engineer, CrowdStrike; Emanuele Iannetti, Amministratore Delegato, Polo Strategico Nazionale; Alessandro Livrea, Country Manager, Akamai Italia; Luca Nilo Livrieri, Senior Manager Sales Engineering, Sud Europa, CrowdStrike; Matteo Macina, Director, Head of Cyber Security, Tim; Alberto Maldino, Cybersecurity Director, Barilla Group; Stefano Mele, Partner, Responsabile del Dipartimento Cybersecurity Law, Gianni & Origoni; Alessandro Manfredini, Direttore di Group Security e Cyber Defence, Gruppo A2A; Hassan Metwalley, CEO & Co-founder, Ermes; Giuseppe Mocerino, Presidente, Netgroup; Claudio Paganelli, Responsabile Cyber Competence Center, Intellera Consulting; Luigi Piergiovanni, Direttore Tecnico Commerciale, Sielte; Pasquale Porzio, Head of Industrial Security, Telespazio; Andrea Quacivi, AD, Sogei; Yuri Rassega, Chief Information Security Officer, Enel Group; Elisa Romano, DPO & CISO, Automobili Lamborghini; Eugenio Santagata, CEO, Telsy gruppo Tim; Francesco Schifilliti, Responsabile BU CyberDefense, DeepCyber; Aldo Sebastiani, Responsabile Centro di Eccellenza per la Cyber Security, Leonardo; Marco Tulliani, Associate Partner, Intellera Consulting; Nicola Sotira, Head Of CERT, Poste Italiane; Giuseppe Bianchi, Professore, Università di Roma Tor Vergata, Direttore del Laboratorio Nazionale di "Network Assurance & Monitoring" Cnit, Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni; Luigi Martino, Professore, Università di Firenze; Beniamino Quintieri, Presidente, Fondazione Tor Vergata; Massimiliano Sala, Professore, Università di Trento; Roberto Setola, Professore, Campus Bio-Medico di Roma e Direttore, Master in Homeland Security.