Dal 15 ottobre tutti gli statali in ufficio: come?

Milano, 25 set. (askanews) – Dal 15 ottobre tutti i dipendenti pubblici dovranno tornare a lavorare in presenza. Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha firmato il Dpcm che mette fine allo smartworking. Un provvedimento che riguarda 3 milioni e 200mila persone.

Ma con quali regole? Tutti dovranno avere il Green Pass. Per chi accede ai luoghi di lavoro senza il lasciapassare verde, è previsto il mancato pagamento dello stipendio e una sanzione che va dai 600 ai 1.500 euro.

Sarà consentita una più ampia flessibilità degli orari di ingresso e di uscita per evitare assembramenti nelle ore di punta sui mezzi di trasporto, come precisato dallo stesso ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta, che da mesi spinge per il ritorno in presenza.

Circa il 15% dei lavoratori resterà conunque in smartworking e saranno permessi accordi individuali di lavoro agile, che non pregiudichino il servizio agli utenti.