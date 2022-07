Dal bagno alla crema solare, vademecum per le vacanze sicure dei bimbi

Roma, 15 lug. (Adnkronos Salute) – Da che età i bambini possono fare il bagno al mare? Che protezione solare scegliere? Cosa sono le malattie da calore? Quali accortezze avere in montagna? L'aria condizionata si può usare anche con i neonati? Molti sono i dubbi, le incertezze e i timori da parte dei genitori, soprattutto se alle prime armi, in tempo di vacanze.

Per loro la Società italiana di pediatria (Sip) ha messo a punto un vademecum su cosa è bene sapere e fare per vivere in tranquillità l'estate con i più piccoli. A curarlo Elena Scarpato, Elena Bozzola, Antonella Di Stefano, pediatri del Consiglio direttivo Sip.

Ecco le risposte alle 16 domande più frequenti di mamme e papà riguardo all'estate dei più piccoli.

1) Da che età si possono portare i bambini al mare? Anche i bimbi molto piccoli possono andare al mare, l'importante è fare attenzione agli orari: fino alle 9.30-10 di mattina e dopo le 16.30 il pomeriggio, tenendo comunque sempre conto delle temperature esterne.

I neonati sotto i 6 mesi di vita non andrebbero mai esposti al sole e non dovrebbero stare troppo tempo sotto l'ombrellone, in quanto la sua ombra dà un falso senso di sicurezza. In realtà, infatti, non è in grado di filtrare i raggi ultravioletti, anche considerato che la sabbia riflette i raggi solari e può facilitare l'insorgenza di scottature. Attenzione: nei neonati le scottature e le ustioni incrementano il rischio di sviluppare tumori maligni in età adulta.

2) Da che età si può fare il bagno al mare? Se si parte dal presupposto che il bagno deve essere divertente, sarebbe meglio aspettare che il bambino abbia almeno 6 mesi, che abbia cioè raggiunto un'età in cui può apprezzarlo. Molto dipende comunque dal singolo bambino. Bisogna poi ricordare che i bambini hanno una termoregolazione diversa dagli adulti, quindi è importante fare attenzione alla temperatura dell'acqua. Inoltre, dopo il bagno, occorre sciacquare il bambino con acqua dolce e asciugarlo per bene perché sia l'acqua salata sia la pelle umida a contatto con la sabbia possono facilitare irritazioni della pelle.

3) Quanto tempo dopo aver mangiato si può fare il bagno? Non esiste una regola scientifica che indichi quante ore aspettare dopo il pasto, anche perché la digestione avviene in modo diverso a seconda degli alimenti. Se il bambino ha consumato un pasto abbondantissimo costituito da fritture, cibi molto grassi, salse e intingoli, ovvero piatti che richiedono una lunga e laboriosa digestione può avere un senso aspettare le famose 3 ore. Se invece il bambino ha mangiato, come dovrebbe essere, un piatto di pasta condita con olio e pomodoro e magari un po' di pesce o una fettina di carne, può senz'altro entrare in acqua anche subito dopo pranzo. La cosa molto importante, però, è immergersi in acqua gradualmente, bagnandosi prima le caviglie, i polsi, quindi lo stomaco e poi le tempie. Si deve cioè evitare lo sbalzo termico. Il bambino non dovrebbe fare il bagno quando è accaldato e sudato.

4) Quanto può durare il bagno? I segnali a cui prestare attenzione per capire quando è il momento di uscire dall'acqua sono tre: i brividi di freddo, il raggrinzimento della pelle delle dita e la colorazione bluastra delle labbra. Per dire basta, deve essere sufficiente comunque che il bambino non sia a proprio agio.

5) Qual è la protezione solare più indicata per i bambini? Al di sotto dei 6 mesi di vita le creme non sono consigliate in quanto la cute è molto sottile e delicata, dunque più permeabile alle eventuali sostanze chimiche presenti nelle protezioni. Inoltre, le creme vanno ad alterare la termoregolazione del bambino e quindi la sua capacità di dissipare il calore. Dopo i 6 mesi di vita, invece, l'uso delle creme solari è obbligatorio. Nei bambini tra i 6 mesi e i 3 anni vanno preferite quelle con fattore di protezione di almeno 50+ e filtri fisici che non penetrano all'interno della pelle e non si associano, quindi, all'assimilazione di sostanze che potrebbero avere effetti collaterali a lungo termine. Dopo i 3 anni si possono eventualmente usare quelle con fattore di protezione 30+. Bisogna, però, sempre considerare il fototipo del bambino: più è chiaro e più è bene usare una protezione alta. Va poi ricordato che la crema va applicata già 20 minuti prima dell'esposizione al sole e riapplicata ogni 2 ore. Anche nel caso in cui si tratti di protezioni 'water resistant', è bene rispalmare la crema dopo aver fatto il bagno perché quando si friziona il bambino con l'asciugamano si porta via gran parte della crema protettiva.

6) E' bene che il bambino indossi cappello e maglietta? Quando il bambino gioca in spiaggia è buona regola fargli indossare un cappellino, a patto però che sia molto leggero, meglio se di paglia bucherellato. Diversamente può trattenere il calore con il rischio che si surriscaldi la testa. Una maglietta di cotone può essere utile perché diminuisce il rischio di scottature, però non basta: sulla pelle va comunque applicata la crema solare protettiva.

7) Cosa sono e come evitare le malattie da calore? Il caldo intenso, associato ad altri fattori peggiorativi (umidità, luoghi chiusi, scarsa aerazione, vestiti spessi), può essere causa di patologie da calore quali crampi da calore, esaurimento da calore o colpo da calore, specie in età pediatrica. Per evitarle è importante: educare i bambini a bere sempre molto prima e durante l'attività fisica praticata nella stagione estiva e quando sono esposti al sole per molto tempo, anche se non hanno sete; far indossare abiti larghi, di colore chiaro e cappelli leggeri nelle giornate molto calde; utilizzare creme solari protettive e bagnare frequentemente la testa e la nuca con acqua fresca se esposti al caldo per molto tempo; nei giorni caldi o umidi, limitare l'attività fisica all'aperto durante le ore più calde; educare i bambini ad andare in luoghi freschi riparati dal sole, e riposarsi e idratarsi immediatamente ogni volta che si sentono surriscaldati.

8) Cosa succede se il bambino beve l'acqua di mare o ingerisce della sabbia? L'acqua di mare è tossica per l'organismo per via del suo alto contenuto di sale. In più, se il mare è inquinato, può contenere agenti infettivi che possono causare vari problemi, primo tra tutti una forma di gastroenterite i cui sintomi tipici sono nausea, vomito, diarrea, in presenza dei quali bisogna prontamente rivolgersi a un pediatra. E' ovvio, però, che una piccola quantità d'acqua salata ingerita non può creare particolari danni. E' consigliabile, comunque, quando succede, dare al bambino dell'acqua dolce, utile per eliminare la quantità di sale contenuta nell'acqua marina assunta. Stesso discorso per quanto riguarda la sabbia: i rischi nell'ingerirla possono essere legati alla presenza di corpi estranei o al fatto di poter contenere germi e batteri che possono causare infezioni gastrointestinali. Di solito, però, piccole quantità di sabbia non si associano a grandi problematiche.

9) Cosa scegliere per l'alimentazione? E' importante bere tanta acqua ed evitare le bevande gassate. Questa è, infatti, la prima regola per evitare l'insorgenza di disidratazione e colpi di calore, soprattutto nei bambini più piccoli che sono maggiormente a rischio quando ci si trova in zone calde, ancor di più se con clima umido. Se il bambino non gradisce l'acqua, a partire dai 3 anni si può somministrare del tè preparato in casa. E' poi importante dar da mangiare ogni giorno frutta di stagione. A pranzo, soprattutto in spiaggia, preferire piatti unici e leggeri, che possano sostenere il bambino nelle attività quotidiane senza appesantirlo eccessivamente. Sì al gelato, ma non tutti i giorni. Quelli alle creme non andrebbero consumati più di 2-3 volte a settimana. Il consiglio è di alternarli con ghiaccioli e sorbetti alla frutta.

10) Vacanze in montagna, che altitudini si possono raggiungere? Con i lattanti è meglio non superare i 1.500 metri, restando entro i 2.000 metri fino al compimento di un anno d'età. Con i ragazzi poi si può anche arrivare a 3.000 metri. E' bene ricordare che a un'altitudine moderata (tra i 1.600 e i 2.000 metri) ci sono delle condizioni climatiche e ambientali che aiutano a respirare meglio chi soffre di asma. Dopo i 1.600 metri poi i pollini calano, sia come durata che come quantità, e dunque chi è allergico ne giova.

11 ) In casa o in macchina si può usare l'aria condizionata anche in presenza di neonati? Assolutamente sì, l'importante è tenere una temperatura costante sui 24-25 gradi e usare il deumidificatore. La temperatura va mantenuta costante in tutti gli ambienti perché è il passaggio da una stanza all'altra che potrebbe, eventualmente, dar fastidio al bambino. Stessa cosa vale per la macchina: temperatura sui 24-25 gradi mantenendo il finestrino un po' aperto per evitare che l'abitacolo diventi troppo freddo.

12) Come evitare il mal d'orecchio quando si viaggia in aereo? Le variazioni di pressione all'interno della cabina degli aerei possono comportare barotraumi, con comparsa di otalgia e acufeni, che possono essere ridotti con la deglutizione così da aprire la tuba di Eustachio. Per i lattanti e i bambini più piccoli è possibile minimizzare questi effetti dando loro del cibo o dell'acqua con un biberon o un ciuccio. Ai bambini più grandi si può dare una caramella o un lecca lecca. Se poi nel bambino in età scolare il dolore è persistente, si può praticare la manovra di Valsava: inspirazione profonda seguita da un'espirazione della durata di 10 secondi circa, tenendo tappato il naso con le dita e con la bocca chiusa.

13) E il mal d'auto? In caso di bambini piccoli, la cosa migliore è sfruttare, per viaggiare, le ore in cui il bambino dorme. E' importante non dare al piccolo tablet o telefonini, come comunemente si fa per distrarli, perché guardare gli schermi all'interno dell'auto può aumentare il malessere per una stimolazione maggiore dell'apparato vestibolare. Bisognerebbe invece coinvolgere il bambino in giochini che gli facciano volgere lo sguardo al di fuori della macchina.

14) Come evitare che un neonato venga punto dalle zanzare? L'alba e il tramonto sono i momenti di maggior circolazione delle zanzare. Per evitare che i neonati vengano punti si possono usare le zanzariere da posizionare sopra la carrozzina. Per i bimbi più grandi, invece, vanno bene i rimedi naturali a base ad esempio di citronella. E' importante, però, fare prevenzione e quindi ad esempio togliere l'acqua che ristagna nei sottovasi. In caso di puntura, poi, applicare qualcosa di fresco, come il ghiaccio, e non il limone, come comunemente si pensa, che potrebbe dare infiammazioni cutanee.

15) L'estate è il momento migliore per togliere il pannolino? Il cosiddetto 'spannolinamento' deve essere un percorso che va vissuto serenamente e non una gara. Di solito i bambini sono pronti a togliere il pannolino tra i 2 e i 3 anni, ma alcuni hanno bisogno di qualche mese in più ed è importante non forzarli. Per cui lo spannolinamento non deve necessariamente avvenire d'estate. Una volta tolto il pannolino è importante, se si è in spiaggia, non mettere il bambino seduto nudo sulla sabbia per troppo tempo per evitare irritazioni della pelle. La soluzione migliore potrebbe essere quella di stendere un asciugamano e mettere il bambino a giocare lì, in modo che rimanga fresco e sicuro.

16) Si possono fare i vaccini d'estate o è meglio aspettare la fine delle vacanze? E' importante fare i vaccini seguendo il calendario stabilito e non rimandare a settembre. Dopo aver fatto il vaccino, il bambino non deve stare chiuso in casa e non è detto che gli venga automaticamente la febbre. E' importante e consigliato vaccinare senza preoccuparsi che le vacanze possano essere rovinate.