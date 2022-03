Dal concerto alle montagne russe: divertirsi nel metaverso

Milano, 4 mar. (askanews) – Il metaverso nuova frontiera del divertimento? Le possibilità per gli avatar immersi in un mondo virtuale e connesso sono infinite. Questo ad esempio è un concerto in cui partecipano alter ego digitali che ballano e applaudono, guidati grazie alla tecnologia wearable, sempre più evoluta.

E dopo il concerto, un giro di giostra virtuale. “È fantastico sei completamente immersa in una realtà differente è una bellissima esperienza è come muoversi attraverso diversi spazi ed è incredibile perché è fatto così bene tu vedi davvero l’intero spazio intorno a te sopra, a sinistra, destra, sotto così sono molto colpita dalla qualità visiva e dalle sensazioni provate”, dice Anastasia, digitale designer.

“Questo è il futuro – dice Juan, informatico – perché non ha niente da invidiare alle montagne russe reali”.